Inter, quale sarà l'impatto di Vidal sul bilancio dei nerazzurri? (Di mercoledì 23 settembre 2020) quale sarà l'impatto di Vidal sui conti dell'Inter? Quanto peserà il cileno in termini di bilancio per i nerazzurri? Leggi su 90min (Di mercoledì 23 settembre 2020); l'disui conti dell'? Quanto peserà il cileno in termini diper i

gianfra_valenti : Fa simpatia, quasi tenerezza, leggere che il caso #Recoba -per alcuni giornali - sia ora da annoverare quale 'incid… - ErionBello : @dydsix @Inter Quale hai scelto, vapor o stadium? - DomeBi : @Luigi83302324 @pisto_gol @Gazzetta_it Certo la cosa per me è stata molto grave. Tanto che ci fu un procedimento ch… - stillers1971 : @Geppett54825079 @FabRavezzani @FrancescoLegg14 Il direttore mi ha bloccato ahahahaha faccio finta di cosa ?? Ho ch… - giuse1908 : @caniodica @Inter Mi aspetto le file in negozio, lascio passare qualche settimana ed entro novembre la prendo.. int… -