Inizio Scuola, a Lecco Due Ragazzi Interrompono La Lezione e Deridono Insegnante (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nella mattina di sabato 19 settembre, due Ragazzi sono entrati in una Scuola di Lecco e hanno interrotto una Lezione. I due giovani si sono seduti ai primi banchi e la professoressa, non riconoscendoli, ha chiesto loro di identificarsi. I due si sono rifiutati e l'Insegnante li ha invitati ad uscire dalla classe.

L’Asl spezzina, non appena accertata la positività, ha allertato i genitori dei soli componenti della sezione coinvolta e naturalmente le loro insegnanti mentre la direzione della scuola paritaria ...

Si fingono studenti e si siedono in classe, diciottenni denunciati

I due sono entrati in azione sabato mattina intorno alle 8.30, ad una trentina di minuti dal suono della campanella di inizio della scuola. Dopo qualche momento di comprensibile ilarità generale la ...

