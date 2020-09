Contagi Covid-19, Nelle Scuole di Milano 33 Positivi e 435 in Isolamento (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il bilancio dei controlli fatti dall’Ats Città Metropolitana di Milano vede 33 casi Positivi al Covid-19 e 435 persone in Isolamento. Tra i Positivi risultano 6 persone appartenenti al personale scolastico. I rimanenti 27 sono studenti. I casi registrati a Milano città sono 14, in provincia 16 e 3 nel Lodigiano. Gli studenti in Isolamento … Leggi su youreduaction (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il bilancio dei controlli fatti dall’Ats Città Metropolitana divede 33 casial-19 e 435 persone in. Tra irisultano 6 persone appartenenti al personale scolastico. I rimanenti 27 sono studenti. I casi registrati acittà sono 14, in provincia 16 e 3 nel Lodigiano. Gli studenti in

