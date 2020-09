Cairo: “Rinvio di Torino-Atalanta? Dipende dai prossimi tamponi” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Urbano Cairo si augura che non ci siano ulteriori positività all’interno del gruppo-squadra del Torino. Il numero uno granata ha parlato del possibile rinvio del match contro l’Atalanta, in programma sabato alle 15, a margine della presentazione del Festival dello Sport: “Speriamo non ci siano ulteriori positività. Rinvio della partita con l’Atalanta? Non lo so, Dipenderà dai risultati dei tamponi. Abbiamo avuto un giocatore positivo, stiamo seguendo i protocolli in maniera molto precisa. Faremo tutti i tamponi per vedere se qualcuno è stato contagiato e tutto seguirà. É una situazione particolare, dobbiamo adattarci. Purtroppo sono cose che accadono. Ovviamente devono esserci delle regole precise. É necessario decidere quali ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Urbanosi augura che non ci siano ulteriori positività all’interno del gruppo-squadra del. Il numero uno granata ha parlato del possibile rinvio del match contro l’, in programma sabato alle 15, a margine della presentazione del Festival dello Sport: “Speriamo non ci siano ulteriori positività. Rinvio della partita con l’? Non lo so,rà dai risultati dei tamponi. Abbiamo avuto un giocatore positivo, stiamo seguendo i protocolli in maniera molto precisa. Faremo tutti i tamponi per vedere se qualcuno è stato contagiato e tutto seguirà. É una situazione particolare, dobbiamo adattarci. Purtroppo sono cose che accadono. Ovviamente devono esserci delle regole precise. É necessario decidere quali ...

