Balotelli rompe il silenzio | «Sono fidanzato e innamorato | non voglio interferenze»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Marioè di nuovo al centro dei gossip, ma questa volta in modo un po’ indiretto. Ad attirare l’attenzione su di lui è stata Dayane Mello, ex fidanzata e concorrente del Grande Fratello Vip. La showgirl di fronte alle telecamere ha dichiarato, in modo sorprendente, di provare ancora molta attrazione per l’atleta. I suoi commenti nonstati affatto apprezzati dal diretto interessato che ha subito risposto tramite Twitter. I suoi tweetstati cancellati, ma ciò che ha detto non è stato dimenticato. Non solo i tuoi tweet lasciavano intendere che non fosse più single. Finalmente Mariosi è deciso e ha rotto davvero ilcon una dichiarazione che non lascia spazio al dubbio. Leggi anche –> GFVip 5, Dayane ...