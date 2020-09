Avremo un’occasione d’Inverno strong. Meteo burrascoso, oppure no (Di mercoledì 23 settembre 2020) Questa intende essere solo una prospettiva del prossimo Inverno in una prospettiva giornalistica, non è una previsione Meteo, anche se l’abbiamo redatta con evidenze scientifiche. E’ una previsione stagionali, e possono solo dare una traccia su amplissime aree di linee di tendenza che potrebbero avere effetti molto differenti da una regione geografica all’altra. La loro affidabilità è complessivamente insufficiente, ma desta curiosità, attenzione. Come sappiamo, la penisola italiana è immersa nel Mediterraneo, mentre il Nord Italia è incassato nell’area geografica continentale europea. Il Nord è la parte d’Italia più soggetta ai cambiamenti del tempo che derivano dai flussi di correnti dell’Oceano Atlantico, così come dalle aree polari e dalla Russia, ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Questa intende essere solo una prospettiva del prossimo Inverno in una prospettiva giornalistica, non è una previsione, anche se l’abbiamo redatta con evidenze scientifiche. E’ una previsione stagionali, e possono solo dare una traccia su amplissime aree di linee di tendenza che potrebbero avere effetti molto differenti da una regione geografica all’altra. La loro affidabilità è complessivamente insufficiente, ma desta curiosità, attenzione. Come sappiamo, la penisola italiana è immersa nel Mediterraneo, mentre il Nord Italia è incassato nell’area geografica continentale europea. Il Nord è la parte d’Italia più soggetta ai cambiamenti del tempo che derivano dai flussi di correnti dell’Oceano Atlantico, così come dalle aree polari e dalla Russia, ...

GianlucaVasto : Non avevo dubbi: i cittadini non hanno perso l'occasione di ridurre il numero dei parlamentari, l'Italia si allinea… - DRIPPIN_ITALIA : DRIPPIN STANS! (Un giorno avremo un nome...) ?? È stato creato un gruppo su WhatsApp dedicato ai DRIPPIN! Se siete… - lauriesail : RT @GianlucaVasto: Non avevo dubbi: i cittadini non hanno perso l'occasione di ridurre il numero dei parlamentari, l'Italia si allinea alla… - Spicci3 : @EugenioCardi Io ho votato NO con convinzione ed ero sicuro che il NO avrebbe prevalso sul SI Peccato, un'occasione… - C_Randieri : M5S_Senato 'RT @GianlucaVasto: Non avevo dubbi: i cittadini non hanno perso l'occasione di ridurre il numero dei pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Avremo un’occasione Quarantena smart? Il professor Crisanti ne spiega le controindicazioni l'eco di caserta