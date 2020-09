Ultime Notizie Roma del 22-09-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 settembre 2020)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la vittoria del Sì al referendum è il pareggio strappato quasi al novantesimo alle regionali danno fiato al governo di Giuseppe Conte alla maggioranza Nicola Zingaretti definisce vincitori di m bolla come un pochino sconfitti la lega e tutti coloro che vogliono fare cadere il governo certo qualche rimpianto resta dice se ci avessero dato retta di più i nostri alleati avremmo vinto quasi ovunque la frecciata che lanci 5 Stelle avvisando i pentastellati sulle battaglia future dalle mense decreto sicurezza passando per i 209 miliardi del recovery falda condurre da alleati e non da avversari ed ecco allora gli ultimi dati a sezioni quasi completamente e scrutinate in Veneto vince Zaia in Liguria Giovanni Toti in Toscana Eugenio Giani nelle Marche Francesco ...