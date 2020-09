Suarez passa l’esame in mezz’ora, la babysitter di un amico aspetta da un anno e mezzo (Di martedì 22 settembre 2020) FALLI DA DIETRO – PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Troppe incertezze. Meglio non fare pronostici.Riparte una Serie A con le pezze alle braghe. Dove le più indebitate sono proprio le prime due nell’ultimo campionato. Fa bene l’Impomatato a esibire a petto in fuori – fra un Covid e un altro – il primato del club più in salute d’Europa. Troppe incertezze. Scricchiola anche l’unica sicurezza. Quella di uno scudetto assegnato automaticamente da nove anni. Causa la noia, e le fughe a frotte da parte di tifosi e investitori, si dovrà escogitare qualcos’altro. Pare che l’abbiano capito persino (ma ci credo poco) quelli dalle parti della Continassa. Chiamare in panchina un debuttante per quanto di prestigio, per quanto sveglio e vispo, ma pur sempre un debuttante, può essere un segnale per un accordo su ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) FALLI DA DIETRO – PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Troppe incertezze. Meglio non fare pronostici.Riparte una Serie A con le pezze alle braghe. Dove le più indebitate sono proprio le prime due nell’ultimo campionato. Fa bene l’Impomatato a esibire a petto in fuori – fra un Covid e un altro – il primato del club più in salute d’Europa. Troppe incertezze. Scricchiola anche l’unica sicurezza. Quella di uno scudetto assegnato automaticamente da nove anni. Causa la noia, e le fughe a frotte da parte di tifosi e investitori, si dovrà escogitare qualcos’altro. Pare che l’abbiano capito persino (ma ci credo poco) quelli dalle parti della Continassa. Chiamare in panchina un debuttante per quanto di prestigio, per quanto sveglio e vispo, ma pur sempre un debuttante, può essere un segnale per un accordo su ...

