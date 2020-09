Suarez | irregolare l’esame di italiano sostenuto a Perugia

Leggi su 361magazine

(Di martedì 22 settembre 2020) La notizia è stata rilasciata dalla Procura diNuova svolta nel caso, prossimo all’arrivo alla Juventus. Il calciatore, proprio per vestire la maglia bianconera ha dovuto sostenere, lo scorso 17 settembre, un esame dia seguito del quale gli è stato concesso il passaporto. View this post on Instagram Mañana empieza nuestro camino para cumplir nuestro objetivo !!!! Vamos equipo #championsleague #soñarjuntos #siemprepositivo A post shared by Luis(@luis9) on Aug 7, 2020 at 5:03am PDT A differenza della Liga dove ha giocato gli ultimi anni con il Barcellona, in Serie A, per essere considerati comunitari (lui è dell’Uruguay) non basta essere sposati con cittadini europei (la moglie ...