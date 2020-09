Salvini vota con la maglia delle Misericordie Pisane, presidente: “Noi facciamo volontariato, no a propaganda e strumentalizzazioni” (Di martedì 22 settembre 2020) Dal giubbotto della polizia al marchio dei carabinieri, dei vigili del fuoco, della Marina militare. Il leader della Lega Matteo Salvini è noto per indossare le divise, che siano delle forze dell’ordine o di varie associazioni, nelle sue uscite pubbliche. Un’abitudine che in più occasioni gli ha procurato critiche, non solo da parte dei suoi avversari politici. L’ultimo esempio è rappresentato dalle Misericordie Pisane. Lunedì 21 settembre, in occasione del voto al referendum sul taglio dei parlamentari, Salvini si è recato al seggio presso la scuola Emilio De Marchi di via Martinetti, a Milano, indossando la maglia di una delle Misericordie Pisane, quella del comune di Ponsacco. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Dal giubbotto della polizia al marchio dei carabinieri, dei vigili del fuoco, della Marina militare. Il leader della Lega Matteoè noto per indossare le divise, che sianoforze dell’ordine o di varie associazioni, nelle sue uscite pubbliche. Un’abitudine che in più occasioni gli ha procurato critiche, non solo da parte dei suoi avversari politici. L’ultimo esempio è rappresentato dalle. Lunedì 21 settembre, in occasione del voto al referendum sul taglio dei parlamentari,si è recato al seggio presso la scuola Emilio De Marchi di via Martinetti, a Milano, indossando ladi una, quella del comune di Ponsacco. Una ...

