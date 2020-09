Ruth Bader Ginsburg non ha mai detto che «la pedofilia fa bene ai bambini» (Di martedì 22 settembre 2020) Martedì 22 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare il contenuto di un post pubblicato il 19 settembre 2020 sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una foto di Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema americana scomparsa il 18 settembre 2020, accompagnata da una citazione a lei attribuita: «la pedofilia fa bene ai bambini». Questa notizia è falsa. Innanzitutto vale la pena chiarire che Ruth Bader Ginsburg non ha mai pronunciato la frase attribuitale, che non compare in alcun documento, intervista o articolo giornalistico. La citazione oggetto della nostra verifica è probabilmente ... Leggi su facta.news (Di martedì 22 settembre 2020) Martedì 22 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare il contenuto di un post pubblicato il 19 settembre 2020 sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una foto di, giudice della Corte Suprema americana scomparsa il 18 settembre 2020, accompagnata da una citazione a lei attribuita: «lafaai». Questa notizia è falsa. Innanzitutto vale la pena chiarire chenon ha mai pronunciato la frase attribuitale, che non compare in alcun documento, intervista o articolo giornalistico. La citazione oggetto della nostra verifica è probabilmente ...

