Paziente esce dal reparto Covid e lascia l' ospedale

Grosseto, 22 settembre 2020 - Un paziente si è allontanato nelle prime ore di questa mattina dal reparto Covid dell'ospedale Misericordia. Lo conferma l'Asl Toscana sud est in una breve nota. L'uomo ...

"Carlo è rimasto 20 minuti a terra prima che arrivassero i soccorsi"

Si svolgerà sotto forma di incidente probatorio (mercoledì all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari), l'autopsia sul corpo di Carlo Lobina, il 67enne positivo al SarsCov2 morto la sera del 20 sette ...

Grosseto, 22 settembre 2020 - Un paziente si è allontanato nelle prime ore di questa mattina dal reparto Covid dell'ospedale Misericordia. Lo conferma l'Asl Toscana sud est in una breve nota. L'uomo ...