Marziale | “Poma è un assassino | ma la società è incapace di prevenire”

(Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – “È una società che non capisce che c’è un disagio psicosociale che arma la mano di molte persone, che invece di fare prevenzione risponde con il linguaggio d’odio. Certo che sono turbato per la morte del bambino, nel mio post non ho difeso il padre rispetto al bambino. Ho solo detto che la violenza produce violenza, che mi dà fastidio nei confronti di chiunque. Non accetto che la gente vada sulla bacheca di uno che è morto a scrivere ‘Bastardo, lurido’. Anche il mio linguaggio è stato antitetico, è vero. Però non ho retto perché conosco la depressione faccia a faccia”. Spiega così all’agenzia di stampa Dire il senso del suo post su Facebook sul caso dell’infanticidio-suicidio di Rivara, il presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori già Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.