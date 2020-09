La destra avanza, ma il Pd resta il più votato nelle Marche: resiste ad Ancona e Pesaro (Di martedì 22 settembre 2020) Marche, la storia sterza a destra: Acquaroli sfiora la maggioranza assoluta 22 settembre 2020 Regionali, Gostoli commenta la sconfitta: 'Orgoglioso di un Pd che non si è mai arreso' 22 settembre 2020 ... Leggi su anconatoday (Di martedì 22 settembre 2020), la storia sterza a: Acquaroli sfiora la maggioranza assoluta 22 settembre 2020 Regionali, Gostoli commenta la sconfitta: 'Orgoglioso di un Pd che non si è mai arreso' 22 settembre 2020 ...

Ultime Notizie dalla rete : destra avanza La destra avanza, ma il Pd resta il più votato nelle Marche: resiste ad Ancona e Pesaro AnconaToday Voto elezioni regionali, Sardine: 'L'avanzata della destra è scampata. Ora serve una Puglia del futuro'

"È stato un risultato netto e deciso che ha segnato, ancora una volta, la sconfitta di Raffaele Fitto e del centro-destra in Puglia. Abbiamo l'opportunità di continuare a correre, a far continuare a ...

Così Vincenzo De Luca ha vinto le Elezioni Regionali in Campania

Quando nell'Italia infreddolita di guanti e paracetamolo arriva il virus è come l'avanzata dei Barbari nella poesia di Konstantinos ... di De Luca a presidente della Regione Campania, a destra ...

