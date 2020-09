I religiosi rossi esultano | “Scampato pericolo | ora liberi sbarchi e cittadinanza agli immigrati”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 22 settembre 2020) “È scampato”. All’indomani del voto per l’elezione dei governatori in sette regioni, don Massimo Biancalani e padre Alex Zanotelli, i, profondamente legati al carrozzone della sinistra, tirano un sospiro di sollievo. Don Biancalani felice per la sconfitta di Salvini Il sacerdote toscano di Vicofaro esulta per l’elezione di Eugenio Giani del Pd. “Consegnare la regione a politiche populiste portate avanti dalla signora Ceccardi (Lega)- dice il ‘parroco dei migranti’ – per noi sarebbe stata una sconfitta. La tradizione della Toscana è quella della difesa dei diritti umani, dell’accoglienza. Con Enricosono state fatte leggi ‘samaritane’ per l’accoglienza dei migranti, speriamo Giani abbia la stessa ...