Highlighs Fognini-Kohlschreiber 4-6 6-1 7-5 | Atp Amburgo 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 22 settembre 2020) Gli highlights completi del match tra Fabioe Philipp, valevole per il primo turno del torneo Atp 500 di, in cui il tennista ligure ha conquistato il suo primo successo post-lockdown in tre set 4-6 6-1 7-5, guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale.