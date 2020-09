‘Gf Vip 5’, chiarimento nella notte tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che fanno inquietanti rivelazioni sul loro passato (Di martedì 22 settembre 2020) L’astio tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non accenna a placarsi. I due ex fidanzati, oggi reclusi nella Casa del Gf Vip 5, si sono ritrovati a dover condividere questa particolare esperienza non senza attriti. Sin già dal primo incontro, Adua si è mostrata ancora molto arrabbiata con Morra, nonostante la voglia di chiarire e convivere pacificamente da parte di lui. L’attrice, anche in settimana, ha avuto modo di parlarne con gli altri inquilini, facendo sempre riferimento a qualcosa che Massimiliano avrebbe fatto in passato e che l’avrebbe ferita molto. Ieri sera, nel corso della terza puntata, i due non hanno voluto svelare i dettagli del loro passato ad Alfonso ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 settembre 2020) L’astio traDelnon accenna a placarsi. I due ex fidanzati, oggi reclusiCasa del Gf Vip 5, si sono ritrovati a dover condividere questa particolare esperienza non senza attriti. Sin già dal primo incontro,si è mostrata ancora molto arrabbiata con, nonostante la voglia di chiarire e convivere pacificamente da parte di lui. L’attrice, anche in settimana, ha avuto modo di parlarne con gli altri inquilini, facendo sempre riferimento a qualcosa cheavrebbe fatto ine che l’avrebbe ferita molto. Ieri sera, nel corso della terza puntata, i due non hanno voluto svelare i dettagli delad Alfonso ...

trash_italiano : Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale… - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - Corriere : E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le frasi del cantante - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, chiarimento nella notte tra #AduaDelVesco e #MassimilianoMorra che fanno inquietanti rivelazioni sul lo… - Notiziedi_it : Bacio (per sbaglio) tra Myriam Catania ed Elisabetta Gregoraci al GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Paolo Brosio non entra al Grande Fratello Vip 2020: è in ospedale Corriere della Sera