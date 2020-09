Coronavirus, in Spagna oltre 10mila nuovi casi e 241 decessi. Cala la speranza di vita, più per gli uomini che per le donne, (Di martedì 22 settembre 2020) Nella Spagna investita dalla seconda ondata di Coronavirus i dati si fanno sempre più critici. Sono ben 10.799 i nuovi casi accertati e 241 i decessi nelle ultime 24 ore, mentre si studiano nuovi ... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020) Nellainvestita dalla seconda ondata dii dati si fanno sempre più critici. Sono ben 10.799 iaccertati e 241 inelle ultime 24 ore, mentre si studiano...

fattoquotidiano : Coronavirus, Cartabellotta: “Dati migliori di Francia, Spagna e Inghilterra? Grazie al lockdown. Riapertura stadi a… - Corriere : In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedal… - Corriere : ?? Più di un abitante su dieci potrà uscire di casa solo per cause di forza maggiore. Sulle strade e alle fermate di… - ZzuCicciu : RT @fanpage: Seconda ondata di Coronavirus in Spagna, 241 morti in un giorno - FatimaCurzio : RT @RaiNews: #coronavirus #Spagna la regione della Catalogna ha affermato che limiterà ulteriormente i raduni pubblici. In #Francia aumenta… -