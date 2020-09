Coronavirus, in Francia i nuovi contagi superano ancora quota 10mila in 24 ore. Il tasso di positività è oltre il 6% (Di martedì 22 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 22 settembreNon smette di preoccupare l’andamento della pandemia di Coronavirus in Francia. Dopo il fine settimana a cifre più basse, i nuovi positivi sono tornati sopra quota 10mila dopo che ieri i casi erano stati 5.298. Ma dalla scorsa settimana ormai i casi quotidiani sono quasi sempre a cinque cifre. Il 19 settembre il Paese ha registrato il picco più alto dall’inizio della pandemia con oltre 13mila casi in 24 ore. I casi da ieri invece sono stati 10.008. Il ministero della Salute, inoltre, ha registrato una crescita del tasso di positività dei test, salito per la prima volta sopra il 6%, oltre quindi la soglia del 5% che secondo l’Oms ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 22 settembreNon smette di preoccupare l’andamento della pandemia diin. Dopo il fine settimana a cifre più basse, ipositivi sono tornati sopradopo che ieri i casi erano stati 5.298. Ma dalla scorsa settimana ormai i casi quotidiani sono quasi sempre a cinque cifre. Il 19 settembre il Paese ha registrato il picco più alto dall’inizio della pandemia con13mila casi in 24 ore. I casi da ieri invece sono stati 10.008. Il ministero della Salute, in, ha registrato una crescita deldi positività dei test, salito per la prima volta sopra il 6%,quindi la soglia del 5% che secondo l’Oms ...

