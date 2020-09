Conte: non sento esigenza rimpasto di governo, Pd non lo chiede (Di martedì 22 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

MassimGiannini : Voto su #Referendum e #regionali: #conte tira il fiato, #dimaio incassa il taglio dei parlamentari, #zingaretti si… - LegaSalvini : ?? SARDEGNA NUOVA FRONTIERA DEGLI SBARCHI. #ZOFFILI: 'VERGOGNA GOVERNO CONTE! VOGLIAMO TURISTI, NON CLANDESTINI!' - borghi_claudio : @AldoModica Arriva lui... Così conte poteva dire, 'prendiamo il mes!' e noi 'no mai' e lui 'e io lo prendo lo stess… - ClaudioR00 : @ArenaRosario @Inter vuole fare il tutta fascia per conte e si è convinto... io sono convinto che dura massimo 2 me… - nox_2793 : Madonna santa, se per grazia divina a Conte prendono pure Kante, rischierà una paralisi facciale per quanto sorride… -