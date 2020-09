Caso Suarez, da «Ma te pare che lo bocciamo» a «Ho sentito la rettrice e la linea è questa»: le intercettazioni (Di martedì 22 settembre 2020) «Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1». È questa una delle prime intercettazioni che stanno emergendo sull’esame «farsa» – così come definito dal procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone – dell’attaccante del Barcellona e della nazionale uruguaiana Luis Suárez, volto a ottenere la cittadinanza italiana per motivi professionali. Dalle indagini condotte dalla Procura di Perugia, in coordinamento con la Guardia di Finanza, è emerso che «gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato, e che il punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) «Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1». Èuna delle primeche stanno emergendo sull’esame «farsa» – così come definito dal procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone – dell’attaccante del Barcellona e della nazionale uruguaiana Luis Suárez, volto a ottenere la cittadinanza italiana per motivi professionali. Dalle indagini condotte dalla Procura di Perugia, in coordinamento con la Guardia di Finanza, è emerso che «gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato, e che il punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, ...

