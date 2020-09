Alfonso Signorini distrugge Franceska Pepe al GF Vip | “Sei maleducata”

La modella e concorrente fa perdere le staffe ad Alfonso Signorini che distrugge Franceska Pepe e, inalberato, alza la voce: “Sei una maleducata”. Cos’è successo? Non era mai capitato che il conduttore perdesse le staffe in quel modo durante la diretta televisiva di canale 5: Alfonso Signorini distrugge Franceska Pepe. “Qua conduco io, impara a parlare quando ti viene data la parola” ha risposto Alfonso Signorini nella puntata di ieri, 21 settembre 2020.

