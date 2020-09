"Al seggio mi hanno fermato e detto: 'Quella mascherina nera è di destra, lei non può votare'" (Di martedì 22 settembre 2020) è stata respinta dal seggio dove voleva votare per le elezioni regionali e il referendum perché indossava una mascherina nera - un “richiamo al partito di destra”: è quanto sarebbe accaduto a Sara Bazzani, avvocatessa residente ad Ancora. La storia è stata raccontata da Ancona Today. «Mi hanno detto che richiamava un partito di destra» racconta Sara Bazzani, ancora sbigottita per quando accaduto ieri mattina. «è di pizzo, l’ho comprata in un negozio d’abbigliamento e l’ho messa perché era in tinta con la mia tuta da ginnastica - spiega la professionista -. Non pensavo che in Italia uno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020); stata respinta daldove volevaper le elezioni regionali e il referendum perché indossava una- un “richiamo al partito di”:; quanto sarebbe accaduto a Sara Bazzani, avvocatessa residente ad Ancora. La storia; stata raccontata da Ancona Today. «Miche richiamava un partito di» racconta Sara Bazzani, ancora sbigottita per quando accaduto ieri mattina. «; di pizzo, l’ho comprata in un negozio d’abbigliamento e l’ho messa perché era in tinta con la mia tuta da ginnastica - spiega la professionista -. Non pensavo che in Italia uno ...

