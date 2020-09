Torino | uccide figlio di 11 anni e poi si spara | dramma nella notte

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tragedia a, doveun operaioil proprio, per poi suicidarsi. Su Facebook spunta un post di addio alla moglie. Una vera e propria tragedia ha… L'articolo proviene da .

TelevideoRai101 : Torino, uccide figlio 11enne e si spara - CaressaGiovanni : Operaio uccide il figlio di undici anni e poi si spara: dramma nel Torinese - robertogunnella : Spero i biker si vergognino di quello che ha fatto questo povero vigliacco....Operaio uccide il figlio di undici an… - 007Vincentxxx : RT @fanpage: Torino, uccide il figlio di 11 anni e si suicida: “Ho perso la mia battaglia contro la depressione” #21settembre - fanpage : Torino, uccide il figlio di 11 anni e si suicida: “Ho perso la mia battaglia contro la depressione” #21settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Torino uccide

Dramma familiare a Rivara nel Canavese (Torino). Claudio Baima Poma ha ucciso il figlio Andrea di 11 anni, poi si è suicidato. La tragedia è avvanuta attorno alle 2. Claudio Baima Toma, operaio metalm ...Roma, 21 set. (askanews) – Omicidio-suicidio in ambito familiare nella notte a Rivara, nel Torinese: un operaio 47enne, Claudio Baima Poma, ha ucciso il figlio di 11 anni Andrea con una pistola (non l ...Claudio Baima Poma, un uomo italiano di 47 anni ,questa notte ha sparato al figlio di 11 anni a Rivara, in provincia di Torino. Il bambino è morto. L’uomo, un operaio, si è poi suicidato con la stessa ...