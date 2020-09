Tabellone qualificazioni Roland Garros femminile 2020 | 5 azzurre presenti

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ilcompleto delleal, contenente 5 atlete italiane. Giulia Gatto-Monticone, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Martina Di Giuseppe e Martina Trevisan lotteranno per un posto in main draw, tentando di coronare il sogno di rendersi protagoniste nello scenario parigino. Di seguito tutti gli accoppiamenti.PRIMO TURNO (1) Li vs De Vroome Bolkvadze vs Rakhimova Kostic vs Schoofs Butukakcay vs (13) Tsurenko (2) Kostyuk vs Shinikova Paar vs (WC) Yerolymos Raina vs Jovic (WC) Droguet vs (22) Nara (3) McNally vs Ozgen Osorio vs SherifGatto-Monticone vs (WC) Janicijevic (WC) Monnet vs (23) Osuigwe (4) Martincova vs Savinykh Wickmayer vs ...