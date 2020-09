Referendum, Di Maio: “Un risultato storico”. Zingaretti: “Ora avanti con le riforme”. Lega: “Sciogliere le Camere” (Di lunedì 21 settembre 2020) Le reazioni politiche al risultato del Referendum. Di Maio: “Oggi è un risultato storico”. ROMA – Le reazioni politiche al risultato del Referendum. Il primo a commentare le proiezioni è stato Luigi Di Maio con un post su Facebook: “Quello raggiunto è un risultato storico – si legge nel post – torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E’ la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo“. Che poi davanti ai giornalisti ha aggiunto: “E’ una vittoria di tutti, una vittoria del popolo …“. È la riforma degli italiani. Seguitemi. ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020) Le reazioni politiche aldel. Di: “Oggi è unstorico”. ROMA – Le reazioni politiche aldel. Il primo a commentare le proiezioni è stato Luigi Dicon un post su Facebook: “Quello raggiunto è unstorico – si legge nel post – torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E’ la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo“. Che poi dai giornalisti ha aggiunto: “E’ una vittoria di tutti, una vittoria del popolo …“. È la riforma degli italiani. Seguitemi. ...

fattoquotidiano : Di Maio vota a Pomigliano d’Arco, referendum: “Sono 30 anni che lo aspettiamo”. Poi selfie e in bocca al lupo al ca… - pietroraffa : ??Con la vittoria del Sì al referendum, #Salvini e #Meloni sono riusciti a: - far risorgere Di Maio - allungare la… - MediasetTgcom24 : Referendum, Di Maio: risultato storico, riavremo Parlamento normale - arquer12 : RT @luigivanti: Ascolto l’omelia che Luigi Di Maio sta facendo sul risultato del Referendum (vinto grazie ai voti del Cdx,ricordiamolo). Ma… - 2diesse : RT @vitalbaa: Il risultato del Si al referendum è stato ottenuto grazie a persone - giornalisti, giuristi ecc. - che di certo non possono d… -