Recovery Fund, nuove linee guida dalla Commissione UE (Di lunedì 21 settembre 2020) Il 17 settembre, la Commissione ha pubblicato una prima bozza di documento di lavoro (linee guida per la stesura dei piani nazionali relativi alla RRF). E' utile approfondire il tema per comprendere che cosa esattamente si aspettino a Bruxelles dagli Stati Membri e per capire il livello di complessità gestionale con il quale le amministrazioni nazionali dovranno confrontarsi. Le aree di intervento sono quattro: favorire la coesione economica, sociale e territoriale; rafforzare la resilienza dell'economia e della società; ridurre l'impatto socioeconomico della crisi; supportare la transizione verso una economia verde e digitale. Ogni piano dovrà essere articolato per "componenti" cioè per insiemi coerenti di "riforme" e "investimenti" che dovranno ...

