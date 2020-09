Race for the Cure Europea contro i tumori del seno dal 25 al 27 settembre (Di lunedì 21 settembre 2020) Corri la tua Race INSIEME A TUTTA EUROPA DAL 25 AL 27 settembre KOMEN ITALIA E THINK PINK EUROPE ORGANIZZANO LA NUOVA Race FOR THE Cure INTERNAZIONALE DOVE TUTTI POSSONO DIVENTARE PROTAGONISTI ATTRAVERSO I SOCIAL TANTE INIZIATIVE “DAL VIVO” A ROMA, BARI, BOLOGNA, BRESCIA, PESCARA, MATERA E NAPOLI E IN ALTRE 23 CITTÀ DI TUTTA EUROPA RIPARTIRE DALLE PIAZZE PER PORTARE LA PREVENZIONE A CHI NE HA PIÙ BISOGNO Dal 25 al 27 settembre, Komen Italia insieme a Think Pink Europe, un network di organizzazioni non profit attive in tutta Europa nella tutela della salute delle donne, organizza “Corri la tua Race”, la più grande mobilitazione internazionale a sostegno della lotta ai ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020) Corri la tuaINSIEME A TUTTA EUROPA DAL 25 AL 27KOMEN ITALIA E THINK PINK EUROPE ORGANIZZANO LA NUOVAFOR THEINTERNAZIONALE DOVE TUTTI POSSONO DIVENTARE PROTAGONISTI ATTRAVERSO I SOCIAL TANTE INIZIATIVE “DAL VIVO” A ROMA, BARI, BOLOGNA, BRESCIA, PESCARA, MATERA E NAPOLI E IN ALTRE 23 CITTÀ DI TUTTA EUROPA RIPARTIRE DALLE PIAZZE PER PORTARE LA PREVENZIONE A CHI NE HA PIÙ BISOGNO Dal 25 al 27, Komen Italia insieme a Think Pink Europe, un network di organizzazioni non profit attive in tutta Europa nella tutela della salute delle donne, organizza “Corri la tua”, la più grande mobilitazione internazionale a sostegno della lotta ai ...

"Corri la tua Race": eventi in 30 città italiane ed europee per sostenere la lotta al tumore al seno

