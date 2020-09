Mumbai, edificio di tre piani crolla su sé stesso: dieci vittime e almeno 26 famiglie intrappolate (Di lunedì 21 settembre 2020) 10 le vittime accertate, ma sono 26 le famiglie intrappolate nell’edificio crollato questa notte a Mumbai, in India Terribile incidente nella notte a Mumbai, in India, dove un edificio di tre piani è crollato su sé stesso nella notte provocando la morte di 10 persone. La paura è che il bilancio sia del tutto provvisorio: … L'articolo Mumbai, edificio di tre piani crolla su sé stesso: dieci vittime e almeno 26 famiglie intrappolate NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 21 settembre 2020) 10 leaccertate, ma sono 26 lenell’to questa notte a, in India Terribile incidente nella notte a, in India, dove undi treto su sénella notte provocando la morte di 10 persone. La paura è che il bilancio sia del tutto provvisorio: … L'articolodi tresu sé26NewNotizie.it.

