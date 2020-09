Italia, devastante Lutto: il direttore è morto. Ci lascia un pezzo di storia (Di lunedì 21 settembre 2020) “La politica di oggi è fatta da energumeni. Bisogna scrivere usando il loro stesso linguaggio. Non sono capace”. Così, nel novembre 2018, Peppino Caldarola spiegava su Lettera43 e sul blog Strisciarossa perché non avrebbe più scritto di politica. Ma “chi dovesse leggere in queste mie parole non le dimissioni dalla scrittura ma dall’essere un militante di sinistra che farà il suo dovere sempre, sbaglierebbe”. Caldarola, ex direttore dell’Unità e dal 2001 al 2008 deputato dell’Ulivo, è morto al Policlinico Umberto I di Roma dopo una breve malattia, a 74 anni. Dirigente del Partito Comunista a Bari, dove è stato segretario cittadino fino al 1977, ha ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 21 settembre 2020) “La politica di oggi è fatta da energumeni. Bisogna scrivere usando il loro stesso linguaggio. Non sono capace”. Così, nel novembre 2018, Peppino Caldarola spiegava su Lettera43 e sul blog Strisciarossa perché non avrebbe più scritto di politica. Ma “chi dovesse leggere in queste mie parole non le dimissioni dalla scrittura ma dall’essere un militante di sinistra che farà il suo dovere sempre, sbaglierebbe”. Caldarola, exdell’Unità e dal 2001 al 2008 deputato dell’Ulivo, èal Policlinico Umberto I di Roma dopo una breve malattia, a 74 anni. Dirigente del Partito Comunista a Bari, dove è stato segretario cittadino fino al 1977, ha ...

