Incensurato in fin di vita | sei colpi di pistola in pieno centro

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antimo (Na) – Lo hanno affiancato mentre era in scooter e gli hanno esploso contro seidi. Un 21enne di Frattamaggiore (Napoli),, è ricoverato in rianimazione dove è in coma e in pericolo di. Da quanto trapela, sconosciuti hanno raggiunto il 21enne, che era in compagnia di un amico, in corso Europa dove è statoto più volte alle gambe. Illeso l’altro ragazzo, anch’egli. I due giovani, che per ora non hanno saputo dare spiegazioni sull’accaduto, dalle prime indagini non risultano avere nessun tipo di collegamento con la criminalità organizzata. Si battono due piste: una potrebbe essere legata alla vendetta per una lite, l’altra ...