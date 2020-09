In Liguria è avanti il centrodestra

rtl1025 : ?? #Exitpoll: nelle #Regioni, sono avanti #Zaia in #Veneto 72-76%, #Toti in #Liguria 51-55%, #Acquaroli nelle… - sole24ore : #Exitpoll, #referendum: vince il sì. Toscana, avanti centro-sinistra. Puglia, testa a testa Emiliano-Fitto. Centro-… - Matteo48400128 : RT @GiancarloDeRisi: Ho guardato gli exit poll: finora 4 regioni al Centrodestra: Valle d'Aosta, Veneto, Liguria e Marche, 1 alla sinistra,… - Carmine13051963 : RT @GiancarloDeRisi: Ho guardato gli exit poll: finora 4 regioni al Centrodestra: Valle d'Aosta, Veneto, Liguria e Marche, 1 alla sinistra,… - parraken : RT @GiancarloDeRisi: Ho guardato gli exit poll: finora 4 regioni al Centrodestra: Valle d'Aosta, Veneto, Liguria e Marche, 1 alla sinistra,… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria avanti

In base alle prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Liguria Giovanni Toti (centrodestra) è al 52,9%. Seguono Ferruccio Sansa (centrosinistra) al 39%, Aristide ...Torino, 21 set. (LaPresse) - Secondo le prime proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai in Liguria, con una copertura campione del 7%, Giovanni Toti (centrodestra) è avanti con il 52,9% dei voti.Su Yahoo i primi exit poll, lo spoglio e le proiezioni di voto in tempo reale Si comincerà con lo scrutinio delle schede del referendum, a seguire suppletive e regionali. Quello delle elezioni amminis ...