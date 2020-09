In Campania stravince Vincenzo De Luca, dicono gli exit poll (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 16,37 - Gli exit poll danno il governatore uscente Vincenzo De Luca nettamente in vantaggio nelle elezioni per la presidenza della Regione Campania. Secondo quelli realizzati dalla Rai la forbice per De Luca sarebbe compresa tra il 54 e il 58% e quella del'avversario di centrodestra, Stefano Caldoro, tra il 26 e il 30%. Dato confermato anche dagli Instant poll di Quorum/ Youtrend per Sky TG24. Un maxi schermo e un palco sono già in allestimento nel piazzale della Stazione Marittima di Napoli, dove De Luca ha installato il suo comitato elettorale. Al primo piano dell'edificio del porto nelle sale riservate ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 16,37 - Glidanno il governatore uscenteDenettamente in vantaggio nelle elezioni per la presidenza della Regione. Secondo quelli realizzati dalla Rai la forbice per Desarebbe compresa tra il 54 e il 58% e quella del'avversario di centrodestra, Stefano Caldoro, tra il 26 e il 30%. Dato confermato anche dagli Instantdi Quorum/ Youtrend per Sky TG24. Un maxi schermo e un palco sono già in allestimento nel piazzale della Stazione Marittima di Napoli, dove Deha installato il suo comitato elettorale. Al primo piano dell'edificio del porto nelle sale riservate ...

