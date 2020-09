GFVip, Denis Dosio: ‘Gli hater dicevano di voler sciogliere mia madre nell’acido’ (Di lunedì 21 settembre 2020) Denis Dosio, fresco fresco di entrata nella casa del Grande Fratello Vip, si apre con Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta circa i propri esordi nel mondo del web, compresi i risvolti negativi come gli attacchi degli haters. “Io ho aperto YouTube quando avevo 14 anni e ho iniziato a postare i video. Ero un ragazzino un po’ bruttino, capelli a caschetto e facevo un po’ lo stupidotto davanti alla telecamera … Mi iniziano ad arrivare dei video di gente che mette i miei video in classe sfottendomi. Tutti ridono, prendendomi in giro. Ero un ragazzino di 14 anni” (QUI il video). Il fenomeno Denis Dosio Pur di non rinunciare al suo sogno Denis (QUI chi è) ha preferito isolarsi: “Per un anno e mezzo non sono mai uscito proprio perché volevo ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 21 settembre 2020), fresco fresco di entrata nella casa del Grande Fratello Vip, si apre con Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta circa i propri esordi nel mondo del web, compresi i risvolti negativi come gli attacchi deglis. “Io ho aperto YouTube quando avevo 14 anni e ho iniziato a postare i video. Ero un ragazzino un po’ bruttino, capelli a caschetto e facevo un po’ lo stupidotto davanti alla telecamera … Mi iniziano ad arrivare dei video di gente che mette i miei video in classe sfottendomi. Tutti ridono, prendendomi in giro. Ero un ragazzino di 14 anni” (QUI il video). Il fenomenoPur di non rinunciare al suo sogno(QUI chi è) ha preferito isolarsi: “Per un anno e mezzo non sono mai uscito proprio perché volevo ...

