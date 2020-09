GF Vip, Tommaso Zorzi finisce di nuovo in ospedale (Di lunedì 21 settembre 2020) L’influencer ha di nuovo la febbre alta Dopo la mezzanotte di ieri, Tommaso Zorzi ha dovuto lasciare di nuovo la casa del “Grande Fratello Vip” ed è stato portato in ospedale. Il giovane influencer è stato portato via con l’ambulanza dalla Casa più spiata d’Italia. Pare che il suo problema sia dovuto all’aria condizionata e agli sbalzi di temperatura che gli provocano la febbre, che ieri sera è volata a 39 gradi. Il concorrente sarà sicuramente sottoposto di nuovo al tampone per scongiurare il coronavirus. View this post on Instagram @TommasoZorzi é ufficialmente un nuovo concorrente di #GFVIP! A post shared by Grande ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 settembre 2020) L’influencer ha dila febbre alta Dopo la mezzanotte di ieri,ha dovuto lasciare dila casa del “Grande Fratello Vip” ed è stato portato in. Il giovane influencer è stato portato via con l’ambulanza dalla Casa più spiata d’Italia. Pare che il suo problema sia dovuto all’aria condizionata e agli sbalzi di temperatura che gli provocano la febbre, che ieri sera è volata a 39 gradi. Il concorrente sarà sicuramente sottoposto dial tampone per scongiurare il coronavirus. View this post on Instagram @é ufficialmente unconcorrente di #GFVIP! A post shared by Grande ...

FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha di nuovo la febbre: via dalla Casa e tampone subito - 361_magazine : Nuovi problemi al #GFVIP: preoccupazione per #TommasoZorzi - MLKVICH : Chissà come mai non ha pubblicato l’articolo su Twitter #gfvip - blogtivvu : #GFVip, Tommaso Zorzi di nuovo in ospedale: “Febbre alta”, bollettino medico e ultimi aggiornamenti sulle sue condi… - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi fuori dalla casa a causa della febbre alta (video) -