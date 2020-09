Covid, lo studio: “Allergici sviluppano una forma meno grave della malattia” (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra i pazienti ospedalizzati per Covid 19, le persone allergiche sembrano sviluppare una forma meno grave di malattia. È l’ipotesi che emerge da uno studio multicentrico coordinato da Enrico Scala (Idi Irccs Roma) e Riccardo Asero (Clinica San Carlo, Paderno Dugnano, Milano). L’articolo è stato pubblicato su Allergy, la rivista dell’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia. “L’infezione da Sars Cov 2 – dicono i ricercatori in una nota – può indurre un ampio spettro di conseguenze che vanno dall’infezione asintomatica a forme di polmonite estremamente grave. In alcuni casi viene indotta una cosiddetta ‘tempesta citochinica Th1’, cui segue un vera e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra i pazienti ospedalizzati per19, le persone allergiche sembrano sviluppare unadi malattia. &E; l’ipotesi che emerge da unomulticentrico coordinato da Enrico Scala (Idi Irccs Roma) e Riccardo Asero (Clinica San Carlo, Paderno Dugnano, Milano). L’articolo &e; stato pubblicato su Allergy, la rivista dell’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia. “L’infezione da Sars Cov 2 – dicono i ricercatori in una nota – pu&o; indurre un ampio spettro di conseguenze che vanno dall’infezione asintomatica a forme di polmonite estremamente. In alcuni casi viene indotta una cosiddetta ‘tempesta citochinica Th1’, cui segue un vera e ...

Unomattina : Giovedì sarà inaugurata al @Museo_MAXXI, a Roma, la 72ma edizione del #PrixItalia, il più antico concorso internazi… - MatteoMarchini5 : Covid, lo studio: “Allergici sviluppano una forma meno grave della malattia” - IsaInghirami : RT @giuliomeotti: Vado a votare in una scuola mai aperta per il Covid ma oggi spalancata per le urne. Del diritto-dovere allo studio faccia… - pietroberni : @framiriello Non sono un amante di Zaia ma bisogna ammettere che, durante il periodo Covid, ha fatto un buon lavoro… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, lo studio italiano: «Gli allergici sviluppano il virus in forma meno grave» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio Covid, lo studio: forme meno gravi negli allergici Adnkronos Coronavirus, mascherine fai da te promosse. "Efficaci anche con starnuti"

Colorate, con immagini accattivanti o scritte evocative. Le mascherine fatte in casa, lavabili e riutilizzabili, si sono diffuse a macchia d'olio nell'emergenza Covid, ma quanto sono efficaci? Ebbene, ...

Il voto in era Covid, affluenza meglio del previsto. Urne chiuse. In onda #maratonamentana

Per il referendum sul taglio dei parlamentari, fino a ieri, si sono espressi il 40% degli aventi diritto. Percentuale che sale per Regionali e Comunali: quest'ultimo esito si conoscerà solo domani. Pr ...

I 63mln di ricchi del Pianeta emettono il doppio della CO2 dei 3,1mld di poveri

Lo studio analizza la quantità di emissioni per fasce di reddito ... Con l’ammorbidimento delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 – viene spiegato – le emissioni di CO2 torneranno a ...

Colorate, con immagini accattivanti o scritte evocative. Le mascherine fatte in casa, lavabili e riutilizzabili, si sono diffuse a macchia d'olio nell'emergenza Covid, ma quanto sono efficaci? Ebbene, ...Per il referendum sul taglio dei parlamentari, fino a ieri, si sono espressi il 40% degli aventi diritto. Percentuale che sale per Regionali e Comunali: quest'ultimo esito si conoscerà solo domani. Pr ...Lo studio analizza la quantità di emissioni per fasce di reddito ... Con l’ammorbidimento delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 – viene spiegato – le emissioni di CO2 torneranno a ...