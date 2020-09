Coronavirus ultime notizie: patrimoniale conto corrente in vista? (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo spettro di una patrimoniale applicata al nostro corrente, un prelievo forzoso simile a quello già avvenuto nel 1992 a opera del governo Amato, aleggia sulle teste degli italiani. A fronte dell’emergenza Coronavirus, il Paese sta reagendo alzando il debito pubblico per fornire aiuti, sussidi e sostegni economici alle famiglie in difficoltà e alle imprese che non solo hanno dovuto sospendere le proprie attività durante il periodo di lockdown, ma faticheranno anche (e non poco) a ripartire. Viste le recenti tensioni con Bruxelles, è chiaro che il fantasma di una patrimoniale si fa sempre più concreto, anche se la politica non ne parla apertamente. Coronavirus ultime notizie: patrimoniale ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo spettro di unaapplicata al nostro, un prelievo forzoso simile a quello già avvenuto nel 1992 a opera del governo Amato, aleggia sulle teste degli italiani. A fronte dell’emergenza, il Paese sta reagendo alzando il debito pubblico per fornire aiuti, sussidi e sostegni economici alle famiglie in difficoltà e alle imprese che non solo hanno dovuto sospendere le proprie attività durante il periodo di lockdown, ma faticheranno anche (e non poco) a ripartire. Viste le recenti tensioni con Bruxelles, è chiaro che il fantasma di unasi fa sempre più concreto, anche se la politica non ne parla apertamente....

RaiNews : #Coronavirus, 1.638 nuovi contagi e 24 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Agenzia_Ansa : #coronavirus Aumentano i #malati in #terapiaintensiva nelle ultime 24 ore #ANSA - sole24ore : ??Coronavirus ultime notizie. Usa, Fauci: normalità non prima di Natale 2021. Gran Bretagna, 11mila euro di multa a… - infoitsalute : Coronavirus, impennata dei morti in Italia: 24 nelle ultime 24 ore, 1638 i nuovi contagiati - SiciliaReporter : Sicilia, coronavirus: 116 positivi nelle ultime 24 ore, nessun decesso -