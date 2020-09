Calciomercato Juventus, sprint di Paratici: sorpasso all’Inter piazzato (Di lunedì 21 settembre 2020) La sfida di Calciomercato tra Juventus e Inter potrebbe presto decretare una formazione vincitrice: i bianconeri di Fabio Paratici avrebbero infatti superato la concorrenza nerazzurra grazie ad un deciso sprint che, allo stato attuale della situazione e secondo le ultimissime news, potrebbe rivelarsi decisivo per il mercato della Juve. Il grande esordio della squadra di Pirlo in campionato ha portato una ventata d’aria fresca alla Continassa, dove però le manovre sia in entrata che in uscita non si sarebbero ancora fermate. Ed ecco che lo scontro a distanza con Beppe Marotta si sarebbe riacceso, con la corsa per Emerson Palmieri del Chelsea più calda che mai soprattutto per la Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Jorge Mendes decide il futuro ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) La sfida ditrae Inter potrebbe presto decretare una formazione vincitrice: i bianconeri di Fabioavrebbero infatti superato la concorrenza nerazzurra grazie ad un decisoche, allo stato attuale della situazione e secondo le ultimissime news, potrebbe rivelarsi decisivo per il mercato della Juve. Il grande esordio della squadra di Pirlo in campionato ha portato una ventata d’aria fresca alla Continassa, dove però le manovre sia in entrata che in uscita non si sarebbero ancora fermate. Ed ecco che lo scontro a distanza con Beppe Marotta si sarebbe riacceso, con la corsa per Emerson Palmieri del Chelsea più calda che mai soprattutto per la Vecchia Signora. LEGGI ANCHE:, Jorge Mendes decide il futuro ...

