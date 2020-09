Roma | cinghiali davanti al seggio | l' invasione di mamma e cuccioli durante il voto

(Di lunedì 21 settembre 2020) Seggi coperti in extremis, regole anticovid e distanze rispettate ma scrutatori senza guanti. Il primo giorno di votazione per il referendum sul taglio dei parlamentari, con un?affluenza del...

repubblica : RepTv Roma, cinghiali escono da un seggio elettorale - pietroraffa : E con i cinghiali che escono da un seggio elettorale a Roma, le abbiamo viste tutte! #affluenza #elezioni2020 - HuffPostItalia : Cinghiali in un seggio elettorale a Roma (VIDEO) - ResiannaM : RT @repubblica: RepTv Roma, cinghiali escono da un seggio elettorale - VaiCorTANGO : RT @repubblica: RepTv Roma, cinghiali escono da un seggio elettorale -

Ultime Notizie dalla rete : Roma cinghiali

Il Messaggero

Alcuni cinghiali sono usciti dal seggio di via Taverna, zona Monte Mario, a Roma. La scena è stata ripresa dal consigliere Pd, Giorgio Carra Nel primo dei due giorni dedicato al voto, a Roma è stata r ...Per favore inserisci un indirizzo e-mail valido Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tard ...Il degrado a Roma non conosce frontiere. Si estende a tutte le latitudini senza fare sconti a nessuno. Neppure agli angoli più suggestivi della città. Uno di questi è sicuramente la fontana monumental ...