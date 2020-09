fracchio_ : RT @FootballAndDre1: Affluenza per il referendum: 11.07 % alle 12. Ma che dato è? Vi sentite tutti partigiani, festeggiate il 25 aprile e p… - GiovanniAgost20 : ++ Referendum: 11,07% l'affluenza alle ore 12 ++ - Ultima Ora - ANSA - sardanews : Referendum: 11,07% l'affluenza alle ore 12 - bizcommunityit : Elezioni: alle 12 affluenza per il referendum all’11,07% - bizcommunityit : ++ Referendum: 11,07% l'affluenza alle ore 12 ++ - Ultima Ora -

Più alta l'affluenza degli aventi diritto al referendum: 15,10%. I seggi rimarranno aperti fino alle 23.00 A Giovinazzo, alle ore 12.00, in base ai dati diffusi dal sito del Ministero dell'Interno, si ...Affluenza in calo per Fasano, alle 12 hanno votato solo il 9.96% per le regionali e 11.07% per il referendum. Alle 19 il nuovo dato FASANO – L'ufficio elettorale del Comune di Fasano comunica quanto s ...Oggi e domani è giornata di referendum. Oltre 46 milioni gli italiani chiamati al voto, si vota con la mascherina. Alle 12 di domenica l'affluenza registrata è ...