Real Madrid, solo un pari con la Real Sociedad di David Silva (Di domenica 20 settembre 2020) SAN SEBASTIAN, SPAGNA, - Mezzo passo falso, nel debutto in Liga, per i campioni uscenti del Real Madrid , che non vanno oltre a un pari a reti bianche ad Anoeta. Con diverse defezioni in attacco, i ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) SAN SEBASTIAN, SPAGNA, - Mezzo passo falso, nel debutto in Liga, per i campioni uscenti del, che non vanno oltre a una reti bianche ad Anoeta. Con diverse defezioni in attacco, i ...

ZZiliani : ULTIMORA. Allegri si converte allo spettacolo e PSG e Real Madrid rompono gli indugi: è asta selvaggia per ingaggia… - FabrizioRomano : L’Inter non ha ricevuto offerte dal Real Madrid per Lautaro Martinez. La posizione è quella spiegata dal club già n… - DiarioOle : ????River ? ????Real Madrid ? ????Napoli, Juventus y Milan ? ??????????????Chelsea ? ??Inter Miami???? - CalcioPillole : Esordio in campionato per il Real Madrid ?????????????????? - Sport_Mediaset : #Liga: il #RealMadrid bloccato dalla Real Sociedad all'esordio, Betis e Granada in vetta. #SportMediaset -