Milan, Pioli: “Avere pressioni è un privilegio. Dobbiamo essere ambiziosi” (Di domenica 20 settembre 2020) “Domani sarà una partita diversa da quella dello scorso anno. Loro avranno il massimo delle motivazioni e le abbiamo anche noi. Nei prepartita sono sempre combattuto. Penso di aver preparato al meglio la squadra, ma la preoccupazione c’è sempre perché le partite sono imprevedibili. Non ho mai avuto dubbi però su che squadra alleno. Abbiamo chiara la nostra identità di gioco e giocatori di qualità. Dobbiamo essere convinti delle nostre possibilità. Il nostro obiettivo è migliorare”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della prima di campionato contro il Bologna, in programma domani sera a San Siro alle ore 20:45. “Il Bologna ha cambiato qualcosa nella fase di costruzione. E’ una squadra che ha ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) “Domani sarà una partita diversa da quella dello scorso anno. Loro avranno il massimo delle motivazioni e le abbiamo anche noi. Nei prepartita sono sempre combattuto. Penso di aver preparato al meglio la squadra, ma la preoccupazione c’è sempre perché le partite sono imprevedibili. Non ho mai avuto dubbi però su che squadra alleno. Abbiamo chiara la nostra identità di gioco e giocatori di qualità.convinti delle nostre possibilità. Il nostro obiettivo è migliorare”. Queste le dichiarazioni del tecnico del, Stefano, alla vigilia della prima di campionato contro il Bologna, in programma domani sera a San Siro alle ore 20:45. “Il Bologna ha cambiato qualcosa nella fase di costruzione. E’ una squadra che ha ...

