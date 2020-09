Mario Balotelli | la nuova fidanzata sarebbe un’amata ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’! Foto

(Di domenica 20 settembre 2020) Potrebbe essere l’exdi Uomini e Donne Alessia Messina lamisteriosadi! Il calciatore non ha ufficializzato nessuna compagna al suo fianco, ma nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip 5 – proprio mentre il fratello Enock Barwuah (che sta partecipando al reality show) e Dayane Mello stavano parlando del flirt che la modella ha avuto in passato con– si è lasciato andare a dei Tweet decisamente forti (che poi ha subito rimosso) in cui dichiarava che c’era unache poteva essere molto gelosa delle dichiarazioni di Dayane. “Prega Dio che non venga a trovarti là dentro perché arrivo con le sciabole”, e ancora “La mia ragazza ti saluta e ...

GF_diretta : Mario Balotelli furioso su Dayane Mello: 'Basta bugie su di me nella Casa del #GrandeFratelloVip #GFVIP' - IsaeChia : #MarioBalotelli, la nuova fidanzata sarebbe un’amata ex #corteggiatrice di ‘#UominieDonne’! - WilloZena22 : Chiamatemi scemo... ma io sono uno che ancora innamorato calcisticamente di sto pazzo... - Desa722 : @cartismo_ Chi, il nuovo Mario Balotelli? - Smg_1908 : Mario Balotelli quinta punta -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Balotelli

Assembramenti senza mascherina in centro per la passeggiata del calciatore: sott'accusa i giovani e i mancati controlli delle autorità PIAZZA ARMERINA - La visita privata del calciatore Mario Balotell ...Raffaella Fico infiamma Instagram con uno scatto in bianco e nero: fans impazziti per l’intimo in pizzo sfoggiato per l’occasione. Uno scatto carico di sensualità e mistero, accompagnato da una didasc ...Fausto Leali chiama Enock "ne*ro", ancora polemiche al GF Vip: "Nero è un colore, ne*ro è la razza" Fausto Leali colpisce ancora e dopo le frasi su Mussolini e il fascismo continua a dire un po' quell ...