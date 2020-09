La grande madre di una storia irripetibile (Di domenica 20 settembre 2020) Con Rossana che se n’è andata, se ne va anche una parte importante della nostra, della mia vita politica e personale. Avremo tempo per ragionare in modo più profondo sul lascito politico e culturale di una grande personalità della sinistra italiana come lei. Ma adesso, dopo la sua perdita, per chi ha condiviso con Rossana una lunga storia, sono i ricordi la materia viva, dolce, dolorosa, perfino traumatica che ci sommerge. E i miei sono i ricordi di una testa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 20 settembre 2020) Con Rossana che se n’è andata, se ne va anche una parte importante della nostra, della mia vita politica e personale. Avremo tempo per ragionare in modo più profondo sul lascito politico e culturale di unapersonalità della sinistra italiana come lei. Ma adesso, dopo la sua perdita, per chi ha condiviso con Rossana una lunga, sono i ricordi la materia viva, dolce, dolorosa, perfino traumatica che ci sommerge. E i miei sono i ricordi di una testa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ManuelaPerrone : Le nostre grandi madri se ne stanno andando via una dopo l'altra. Si fa pesante l'eredità di pensiero e di azione c… - j9ngh67nn : -ero tornata prima, quindi il lampione grande era acceso). cinque minuti fa chiedo a mia nonna se era stata lei a s… - wormh8le : Ieri sera io, mia sorella e mia madre stavamo parlando di grande fratello e di quella che è entrata l'altra volta,… - EST_EricSTaylor : Alle comunali del mio paese un tizio che faceva gli scout con me si è candidato alla giunta con un candidato sindac… - AlleviLaura : @GuidoAnzuoni Mia madre, grande appassionata, si lamenta di Magrini. In effetti... Ma, in generale, quello che prop… -

Ultime Notizie dalla rete : grande madre La grande madre di una storia irripetibile Il Manifesto Patrizia De Blanck: età altezza figli marito, Grande Fratello Vip 2020

Socialite e personaggio televisivo, Patrizia De Blanck è tra i concorrenti già cult del Grande Fratello Vip 2020. È conosciuta come "la contessa" per le sue origini nobili. La nuova edizione del Grand ...

Tutta la verità, nient'altro che la verità!

Le sorprese nella Casa non finiscono mai e nonostante sia tarda notte il Grande Fratello ha deciso di lanciare una sfida ai nostri cari VIP. Matilde e Andrea allora, uscendo dal Confessionale, radunan ...

E' morta Rossana Rossanda, 'la ragazza del secolo scorso'

E' stata tra le intellettuali più autorevoli del Paese, memoria storica dell'Italia del Dopoguerra, 'la ragazza del secolo scorso', Rossana Rossanda aveva 96 anni e si è spenta nella notte nella sua c ...

Socialite e personaggio televisivo, Patrizia De Blanck è tra i concorrenti già cult del Grande Fratello Vip 2020. È conosciuta come "la contessa" per le sue origini nobili. La nuova edizione del Grand ...Le sorprese nella Casa non finiscono mai e nonostante sia tarda notte il Grande Fratello ha deciso di lanciare una sfida ai nostri cari VIP. Matilde e Andrea allora, uscendo dal Confessionale, radunan ...E' stata tra le intellettuali più autorevoli del Paese, memoria storica dell'Italia del Dopoguerra, 'la ragazza del secolo scorso', Rossana Rossanda aveva 96 anni e si è spenta nella notte nella sua c ...