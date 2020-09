Internazionali di tennis | Simona Halep prima finalista

(Di domenica 20 settembre 2020) E', numero 1 del seed e 2 al mondo, ladegli Open Bnl d'Italia in corso al Foro Italico. Lata romena ha superato in tre set la spagnola Garbine Muguruza, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 in due ore e 17 minuti. Ladelle edizioni 2017 e 2018 avrà domani, contro la vincente della sfida tra Marketa Vondrousova e Karolina Pliskova, la terza chance per laurearsi regina di Roma.

Provaci ancora, Simona. E' la numero 2 del mondo e numero 1 del tabellone la prima finalista degli Internazionali Bnl d'Italia. Simona Halep manda baci al cielo sul Centrale in cui ...LEGGI ANCHE--> Tennis, torna il pubblico agli Internazionali: mascherine e distanziamento Per la Halep - che attende la vincente della sfida tra la campionessa in carica Karolina Pliskova e l'outsider ...Sono circa 1000 i tifosi a cui è stato permesso di tornare a vedere lo spettacolo dell'Open d'Italia. In queste ore stanno andando in scena le semifinali del torneo sulla terra rossa del Foro Italico ...