Coronavirus, in Francia casi in calo ma restano oltre 10mila in un giorno (Di domenica 20 settembre 2020) In Francia sono stati registrati 10.569 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, in netto calo rispetto a sabato quando erano stati 2.929 in più. Il tasso di positività al test continua a salire ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 settembre 2020) Insono stati registrati 10.569 nuovidinelle ultime 24 ore, in nettorispetto a sabato quando erano stati 2.929 in più. Il tasso di positività al test continua a salire ...

