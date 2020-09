Corbetta, il caso della vigilessa scoperta a fotografare gli atti del comune poi sorteggiati come traccia a un concorso pubblico (Di domenica 20 settembre 2020) “Se è casuale, chiederemo all’agente di darci sei numeri da giocare al Lotto”. Usa l’ironia, il sindaco di Corbetta Marco Ballarini, per commentare quella che appare come una questione tanto seria quanto inquietante. Comincia tutto il 20 luglio, quando una vigilessa viene sorpresa, durante l’orario di servizio, a frugare in un armadio del comando, dove sono custoditi anche documenti riservati. Quell’armadio è off limits, ma lei sta fotografando alcune carte. Una in particolare: è una delibera di giunta per l’acquisto di un’auto tramite finanziamento regionale. Un documento ordinario e comunque pubblico, reperibile sul sito web del comune. Ma l’agente prima cerca di averne copia chiedendo una cortesia ai colleghi di due uffici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) “Se è casuale, chiederemo all’agente di darci sei numeri da giocare al Lotto”. Usa l’ironia, il sindaco diMarco Ballarini, per commentare quella che appareuna questione tanto seria quanto inquietante. Comincia tutto il 20 luglio, quando unaviene sorpresa, durante l’orario di servizio, a frugare in un armadio del comando, dove sono custoditi anche documenti riservati. Quell’armadio è off limits, ma lei sta fotografando alcune carte. Una in particolare: è una delibera di giunta per l’acquisto di un’auto tramite finanziamento regionale. Un documento ordinario e comunque, reperibile sul sito web del. Ma l’agente prima cerca di averne copia chiedendo una cortesia ai colleghi di due uffici ...

