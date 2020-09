Borsa di Milano e calciomercato: le uniche fiere dei sogni (Di domenica 20 settembre 2020) I paragoni ci stanno tutti, soprattutto in questo periodo. D’estate, anzi a fine estate, era il periodo della calma, ma con i parametri sballati dell’elemento covid si è in piena contrattazione. Sia sul mercato azionario, sia sullo quello calcistico. I paralleli tra Borsa e calcio Ebbene sì, la Borsa di Milano è diventata quasi un’anticamera del calciomercato di questi periodi. Molti magari sanno chi ha comprato la squadretta di Serie C, ben in pochi sanno l’andamento degli indici nella giornata di ieri. Una questione di popolarità, il calcio viaggia su parametri mediatici incontrollati, l’economia su una nicchia per pochi, raccontata con un linguaggio che più tecnico non si può. E non a caso, Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport ... Leggi su giornal (Di domenica 20 settembre 2020) I paragoni ci stanno tutti, soprattutto in questo periodo. D’estate, anzi a fine estate, era il periodo della calma, ma con i parametri sballati dell’elemento covid si è in piena contrattazione. Sia sul mercato azionario, sia sullo quello calcistico. I paralleli trae calcio Ebbene sì, ladiè diventata quasi un’anticamera deldi questi periodi. Molti magari sanno chi ha comprato la squadretta di Serie C, ben in pochi sanno l’andamento degli indici nella giornata di ieri. Una questione di popolarità, il calcio viaggia su parametri mediatici incontrollati, l’economia su una nicchia per pochi, raccontata con un linguaggio che più tecnico non si può. E non a caso, Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport ...

