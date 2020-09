Uomini e Donne, la scelta di Jessica Antonini è Davide Lorusso: ecco le anticipazioni (Di sabato 19 settembre 2020) Jessica Antonini appena visto Davide Lorusso ha praticamente perso la testa per lui. Per questo motivo, la neo tronista di Uomini e Donne, non ha voluto assolutamente “allungare il brodo”. Oggi, nel corso della nuova registrazione, così come rivelano le valide talpe del VicoloDelleNews, ha proprio deciso di fare la sua scelta. Uomini e Donne,... L'articolo Uomini e Donne, la scelta di Jessica Antonini è Davide Lorusso: ecco le anticipazioni proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 19 settembre 2020)appena vistoha praticamente perso la testa per lui. Per questo motivo, la neo tronista di, non ha voluto assolutamente “allungare il brodo”. Oggi, nel corso della nuova registrazione, così come rivelano le valide talpe del VicoloDelleNews, ha proprio deciso di fare la sua,... L'articolo, ladileproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

