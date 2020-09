Rochester, sparatoria all’interno di una villa: 2 morti e 16 feriti (Di sabato 19 settembre 2020) Un testimone della sparatoria ha raccontato ad una emittente locale che sono stati sparati così tanti colpi che “sembrava la guerra del Vietnam”. Le due vittime sono state trovate senza vita. Paura nella notte a Rochester, zona residenziale nell’area nord-orientale di New York. Durante una festa in giardino, cui erano presenti decine di persone, sarebbero stati … L'articolo Rochester, sparatoria all’interno di una villa: 2 morti e 16 feriti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 settembre 2020) Un testimone dellaha raccontato ad una emittente locale che sono stati sparati così tanti colpi che “sembrava la guerra del Vietnam”. Le due vittime sono state trovate senza vita. Paura nella notte a, zona residenziale nell’area nord-orientale di New York. Durante una festa in giardino, cui erano presenti decine di persone, sarebbero stati … L'articoloall’interno di una: 2e 16proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Sparatoria durante una festa a #Rochester #NewYork 2 morti e 14 feriti #Usa #States #StatiUniti #ANSA - Tg3web : Sparatoria a Rochester, a nord-est di New York, durante un party illegale. Due ragazzi sarebbero morti e almeno 16… - ilpost : C’è stata una sparatoria a Rochester, nello stato di New York: due persone sono morte e almeno 14 sono state ferite - askanews_ita : Sparatoria a una festa a Rochester nello stato di New York: due morti, 14 feriti. #RochesterShooting… - DomenicoZaccara : RT @Tg3web: Sparatoria a Rochester, a nord-est di New York, durante un party illegale. Due ragazzi sarebbero morti e almeno 16 sarebbero ri… -